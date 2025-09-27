Школьницу дважды за две недели продали в сексуальное рабство

27 сентября 2025, 07:21

В Индии 14-летнюю девочку дважды за две недели продали в сексуальное рабство

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Гуджарат супружеская пара похитила 14-летнюю девочку и продала ее жителю одной из деревень в сексуальное рабство. Мужчина насиловал несовершеннолетнюю в течение двух дней, после чего отпустил, не объяснив причин. Об этом сообщает газета The Times of India.