Школьницу дважды за две недели продали в сексуальное рабство
В индийском штате Гуджарат супружеская пара похитила 14-летнюю девочку и продала ее жителю одной из деревень в сексуальное рабство. Мужчина насиловал несовершеннолетнюю в течение двух дней, после чего отпустил, не объяснив причин. Об этом сообщает газета The Times of India.
Вскоре подросток самостоятельно вернулась домой. Однако через десять дней те же преступники снова схватили девочку и продали ее другому мужчине.
Около двух недель он насиловал ее, угрожая серьезными последствиями в случае сопротивления. Она подчинилась, но умоляла насильника отпустить ее, что тот в итоге и сделал.
Злоумышленников задержали после того, как мать пострадавшей обратилась в полицию. Двое других участников преступления все еще находятся в бегах.
