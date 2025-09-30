В Бразилии парень откусил своей девушке губу и съел её из-за фильма
В Бразилии молодой человек напал на свою девушку после ссоры из‑за выбора фильма.
По сообщениям местных СМИ, в ходе конфликта она получила серьёзные травмы лица, в том числе повреждение губы. Нападавшего впоследствии задержали. Потерпевшей оказывается медицинская помощь, по факту инцидента проводится расследование.
Перед этим сообщалось, что в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома. Как писала Daily Mail, злоумышленника вывели в наручниках.
Сейчас выясняются все обстоятельства.
