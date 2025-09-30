Достижения.рф

В Бразилии парень откусил своей девушке губу и съел её из-за фильма

Фото: istockphoto/Thales Antonio

В Бразилии молодой человек напал на свою девушку после ссоры из‑за выбора фильма.



По сообщениям местных СМИ, в ходе конфликта она получила серьёзные травмы лица, в том числе повреждение губы. Нападавшего впоследствии задержали. Потерпевшей оказывается медицинская помощь, по факту инцидента проводится расследование.

Перед этим сообщалось, что в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома. Как писала Daily Mail, злоумышленника вывели в наручниках.

Сейчас выясняются все обстоятельства.

Никита Кротов

