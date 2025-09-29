Туристка оскорбила секс-работниц и получила бутылкой по голове в Таиланде
В Таиланде произошёл инцидент с участием 29-летней туристки из Китая и 53-летней местной жительницы по имени Сакуна. Об этом сообщило издание The Pattaya News.
Инцидент произошёл 28 сентября в курортном городе Паттайя. Во время совместной поездки китаянка оскорбила сотрудниц сферы интимных услуг и работников местных баров, находившихся в присутствии Сакуны. Выйдя из машины, туристка попыталась пнуть женщину, после чего получила два удара бутылкой по голове.
На место происшествия прибыли полиция и медики, которые оказали первую помощь пострадавшей и доставили её в больницу для дальнейшего лечения. Подозреваемую задержали сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего.
