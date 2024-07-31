В Петербурге подросткам вынесли приговор за убийство семиклассницы

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В Петербурге 15-летнюю школьницу и её 16-летнего сообщника, обвиняемых в убийстве семиклассницы для собственного самоутверждения, приговорили к шести и семи годам в воспитательной колонии соответственно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор несовершеннолетним, обвиняемым в совершении преступлений по статьям о краже и убийстве малолетнего группой лиц.
Ранее управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщало, что 16 и 15-летние подростки заранее выкопали импровизированную могилу в лесу в Ленобласти. Туда они 30 апреля прошлого года пригласили девочку якобы на пикник. Там подросток забил её молотком, тело закопали. Девушка в это время снимала происходящее убийство на камеру.
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Анастасия Чинкова