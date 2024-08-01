Учительница физкультуры 13 лет насиловала учеников-спортсменов

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В Соединенных Штатах Америки бывшая учительница физкультуры из штата Огайо годами насиловала учеников-спортсменов. Об этом информирует WSAZ-TV.
Сообщается, что Мичал Пейдж Хак больше 20 лет проработала в школах округа Галлия. Следствие выяснило, что она с 2003 по 2016 год систематически занималась сексом со школьниками, которые состояли в команде по борьбе.
В момент совершения преступления одному из пострадавших было 13 лет, другому — 15, а двум другим — по 17, все они тренировались в секции её бывшего мужа. Шериф рекомендовал судье приговорить бывшую учительницу к 10 годам тюрьмы. По словам прокурора Марка Уивера, взрослые, которые занимаются сексом с детьми, — это зло, извращение и тяжелое преступление.
Ранее учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.
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В момент совершения преступления одному из пострадавших было 13 лет, другому — 15, а двум другим — по 17, все они тренировались в секции её бывшего мужа. Шериф рекомендовал судье приговорить бывшую учительницу к 10 годам тюрьмы. По словам прокурора Марка Уивера, взрослые, которые занимаются сексом с детьми, — это зло, извращение и тяжелое преступление.
Ранее учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.
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Дарья Осипова