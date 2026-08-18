«Бизнес, авария, таро»: Мечта о Таиланде обернулась для россиянки изолятором

18 августа 2026, 18:33

Россиянка потеряла бизнес в Таиланде из-за аварии и теперь ждёт депортации

Фото: Istock/Three_k

Крымчанка уехала в Таиланд строить успешную жизнь, но потеряла бизнес и деньги. Теперь она сидит в иммиграционном изоляторе на Самуи и не может выйти без оплаты штрафов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.