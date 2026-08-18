«Бизнес, авария, таро»: Мечта о Таиланде обернулась для россиянки изолятором
Крымчанка уехала в Таиланд строить успешную жизнь, но потеряла бизнес и деньги. Теперь она сидит в иммиграционном изоляторе на Самуи и не может выйти без оплаты штрафов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
49-летняя Юлия больше десяти лет жила на Пангане, где открыла ресторан. Всё шло хорошо, пока пять лет назад она не попала в аварию: получила черепно-мозговую травму и проблемы со здоровьем. Лечение съело сбережения, бизнес закрылся, появились долги.
Два года россиянка зарабатывала таро, пыталась оформить убежище, помогали проданная матерью квартира и кредиты. Недавно у женщины закружилась голова на прогулке, она упала на пирсе и сломала ногу.
В госпитале Юлия провела полторы недели, оплатить не смогла — врачи вызвали полицию. Выяснилось: виза просрочена, оверстей многолетний, паспорт недействителен. Сейчас гражданка РФ в центре содержания. Ей грозят штраф и депортация. Выйти она сможет, только когда мать найдёт деньги на билет домой.
Читайте также: