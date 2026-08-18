В Башкирии лихач на Mercedes протаранил цепочку из машин на парковке и скрылся

18 августа 2026, 18:13

В Чишмах Mercedes протаранил семь припаркованных машин и скрылся

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В посёлке Чишмы в Башкирии Mercedes протаранил семь припаркованных машин и уехал. Подробности приводит Telegram-канал «БашДТП».