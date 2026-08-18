В Башкирии лихач на Mercedes протаранил цепочку из машин на парковке и скрылся
В посёлке Чишмы в Башкирии Mercedes протаранил семь припаркованных машин и уехал. Подробности приводит Telegram-канал «БашДТП».
Авария произошла на улице Кирова, на парковке у ярмарки. Очевидцы видели, как иномарка на высокой скорости врезалась в ряд припаркованных машин — от удара скрежет разнёсся по округе, его услышали даже в соседних домах.
Водитель Mercedes сразу после столкновения покинул место происшествия. Сейчас его ищет полиция. В ДТП пострадали минимум три человека. Один мужчина оказался зажат между двумя автомобилями — медики госпитализировали его с тяжёлыми травмами, сейчас он проходит дополнительное обследование.
Двух женщин доставили в Чишминскую центральную районную больницу, после оказания помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
Читайте также: