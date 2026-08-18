В Воронеже подросток случайно вдохнул швейную иглу

18 августа 2026, 17:15

Воронежские врачи извлекли швейную иглу из желудка подростка

Фото: Istock/happyphoton

В Воронеже несовершеннолетний пациент поступил в больницу после того, как случайно вдохнул швейную иглу. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, инцидент случился в первых числах августа.