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В Воронеже подросток случайно вдохнул швейную иглу

Воронежские врачи извлекли швейную иглу из желудка подростка
Фото: Istock/happyphoton

В Воронеже несовершеннолетний пациент поступил в больницу после того, как случайно вдохнул швейную иглу. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, инцидент случился в первых числах августа.



Инородный предмет сначала оказался в нижних отделах правого лёгкого. Врачи планировали убрать его с помощью бронхоскопа, но во время манипуляции игла в лёгком отсутствовала.

Медики выполнили компьютерную томографию, которая показала, что игла покинула лёгкое и естественным образом переместилась в желудок. Эндоскописты провели гастроскопию, обнаружили иглу и извлекли её.

При повторном осмотре слизистых оболочек повреждений и кровотечения специалисты не зафиксировали. В настоящий момент подросток чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из медицинского учреждения.

Ольга Щелокова

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