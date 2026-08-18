Четыре моряка из Владивостока погибли на судне в Китае при невыясненных причинах
Во Владивостоке четверо членов экипажа погибли на судне в Китае. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», обстоятельства смерти остаются неясными.
Родственники требуют вскрытия и установления причин, но им предлагают кремировать тела в Китае без экспертизы. Судно до сих пор не вернулось во Владивосток.
Супруга одного из погибших рассказала, что муж прилетел в Китай 23 июля для перегона судна компании «Островной краб». 30 июля они общались в последний раз, а 2 августа ей сообщили о смерти супруга. Представители компании предположили, что причиной могла стать жара в каюте (до 42 °C), хотя мужчина прошёл медкомиссию и не имел проблем с сердцем.
Ещё три смерти произошли 26, 30 июля и 2 августа. Компания называет случившееся несчастным случаем и предлагает кремацию без вскрытия, родственники не согласны. Полиция передала обращение в СК, тела остаются в Китае.
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