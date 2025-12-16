Бизнес-джет с пассажирами рухнул в Мексике, есть жертвы

16 декабря 2025, 00:57

Десять человек погибли при авиакатастрофе в Мексике

Фото: iStock/Diy1

В Мексике произошло крушение бизнес‑джета, повлекшее человеческие жертвы. Самолёт врезался в складские помещения и загорелся, погибли десять человек, пишет Телеграм-канал SHOT.