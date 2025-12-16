Бизнес-джет с пассажирами рухнул в Мексике, есть жертвы
В Мексике произошло крушение бизнес‑джета, повлекшее человеческие жертвы. Самолёт врезался в складские помещения и загорелся, погибли десять человек, пишет Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл с турбовентиляторным двухмоторным самолётом Cessna Citation III, который выполнял рейс из Акапулько в Толуку (штат Мехико). Во время рейса у воздушного судна возникли технические неисправности, в результате чего оно рухнуло столкнулось со складскими ангарами.
Обломки самолёта разбросало по расположенному поблизости футбольному полю. Возгорание вызвало мощный столб дыма, который можно было увидеть на расстоянии нескольких километров от места катастрофы.
На данный момент точная информация о пассажирах и экипаже пока не разглашается. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.
