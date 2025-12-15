Гражданка России погибла на Бали во время наводнения

15 декабря 2025, 22:31

Россиянка погибла на Бали во время наводнения в Индонезии

Фото: istockphoto/Boyloso

Гражданка России погибла на индонезийском острове Бали, попав в паводок во время наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщили на сайте местной полиции.