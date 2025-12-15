Достижения.рф

Гражданка России погибла на Бали во время наводнения

Фото: istockphoto/Boyloso

Гражданка России погибла на индонезийском острове Бали, попав в паводок во время наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщили на сайте местной полиции.



Сильнее всего стихия затронула район Бадунг и город Денпасар. По данным главы полиции округа, погибшей оказалась 30-летняя россиянка. Предположительно, она потеряла управление скутером, пытаясь пересечь затопленный участок дороги, после чего ее унесло потоком воды.

Правоохранители отметили, что провели необходимые процедуры и взаимодействовали с профильными службами и консульством.

Ранее сообщалось, что наводнение в Марокко, ставшее первым после семи лет засухи, привело к гибели 21 человека.

Никита Кротов

