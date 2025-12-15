Достижения.рф

Российское озеро загорелось

Mash: на Байкале произошел выброс метана
Фото: istockphoto/klug-photo

На Байкале зафиксировали выброс метана. В сети появилось видео, на котором озеро буквально вспыхивает. Ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.



По данным СМИ, скопления газа у острова Ольхон заметили местные гиды. На кадрах видно, что после того, как мужчина подносит спичку к поверхности льда, из-под ледяной корки вырывается столб пламени.

Метан образуется на дне озера при разложении органических остатков. Поднимаясь вверх, он просачивается через трещины и поры во льду.

Летом газ быстро рассеивается, а зимой может накапливаться подо льдом. Пузырьки нередко вмерзают в толщу воды, формируя «колонны» и необычные узоры.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0