В США разбился самолет: несколько человек погибли
Несколько человек погибли при крушении частного самолета Cessna C550 в США. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Катастрофа произошла 18 декабря в 10:15 (18:15 мск) недалеко от аэропорта Стейтсвилла в Северной Каролине. Лайнер загорелся спустя девять минут после взлета и рухнул на землю. Точное число жертв пока неизвестно. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.
По данным телеканала WRAL-TV, борт принадлежит компании GB Aviation Leasing, а его номер (N257BW) совпадает с адресом чемпиона NASCAR Nationwide Series 2002 года Грега Биффла. Среди погибших может быть сам автогонщик, его родственники или другие спортсмены.
Стоит отметить, что Cessna C550 — это легкий турбовентиляторный двухмоторный самолет бизнес-класса, способный перевозить до восьми пассажиров и двух членов экипажа.
Читайте также: