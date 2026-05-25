Бизнесмен-банкрот путешествовал по элитным курортам вместо расчёта с инвесторами
Инвесторы четыре года не могут взыскать 3,2 млн долларов с создателя портативных проекторов Михаила Буховцева. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
В 2014 году Михаил основал компанию Cinemood по производству мини-проекторов. Шесть лет спустя инвестор Gamesboost42 поверил в его планы и выделил 3,2 млн долларов.
Через год Cinemood начал задерживать выплаты и опустошать склад под залог. Суд постановил взыскать с бизнесмена и его фирмы 3,2 млн долларов, но Буховцев переписал имущество на третьих лиц и уехал за границу.
Судья признал бизнесмена банкротом, на нём висят исполнительные производства на 209 млн рублей. Однако инвесторы четыре года не могут вернуть средства. При этом Буховцев путешествовал по роскошным курортам, а сейчас вернулся в Москву и начал сбор инвестиций на новый проект.
