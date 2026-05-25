Летевший в Душанбе пассажир пытался вывезти из Красноярска шесть рогов оленя
Красноярские таможенники обнаружили рога благородного оленя у 55-летнего иностранца, который вылетал в Душанбе (Таджикистан). Как уточнили в пресс-службе ФТС России, сотрудники остановили мужчину в «зелёном» коридоре во время выборочного контроля.
Инспектор при сканировании ручной клади выявил предметы, которые напоминали части тела парнокопытного животного. Пассажир перевозил в дорожной сумке шесть рогов оленя общим весом почти шесть килограммов.
Мужчина пояснил, что нашёл фрагменты дикого животного в лесу. Он не знал, что необходимо декларировать такие находки. Экспертиза подтвердила: это дериваты благородного оленя семейства оленевых (Cervidae), и они подпадают под действие Конвенции СИТЕС.
Сотрудники возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкции статей предусматривают штраф и конфискацию товара. Таможенники изъяли дериваты до решения суда.
