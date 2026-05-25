Автобус с 40 гражданами Северной Кореи попал в ДТП в Нижегородской области
Утром 25 мая на 563-м километре трассы М12 «Восток» произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил 40 граждан Северной Кореи. Как сообщает Telegram-канал SHOT, транспортное средство с пассажирами следовало в Татарстан.
Установлено, что водитель автобуса врезался в автомобиль «Газель». После столкновения он выехал на встречную полосу, затем снёс дорожные ограждения и вылетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек. Медики оценивают состояние одного из них как тяжёлое.
Среди пострадавших — пять граждан КНДР и оба водителя. Остальные пассажиры автобуса, по предварительным сведениям, не получили серьёзных травм. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают точные обстоятельства случившегося. Движение на участке трассы временно затруднено.
Ранее на трассе «Сибирь» под Иркутском иномарка на скорости влетела в ограждение. В результате ДТП погиб 45-летний пассажир автомобиля.
