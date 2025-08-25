Бизнесмен из Индии изнасиловал школьницу на борту пассажирского самолета
Бизнесмен из Индии изнасиловал 15-летнюю девочку на борту пассажирского самолета из Мумбаи в Цюрих. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».
Преступником оказался 44-летний предприниматель. Он обратил внимание на сидящую рядом школьницу. Дождавшись, пока она уснет, он положил одну руку ей на бедро, а второй вошел ей во влагалище. От произошедшего девочка проснулась, но от страха не пошевелилась. Когда индус увидел ее закрытые глаза, то приказал ей ласкать его рукой.
Перелет продолжался около трех часов. На выходе из самолета девочка рассказала об изнасиловании, после чего бизнесмена арестовали. Мужчина раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полутора годам условно и запретил въезжать в Швейцарию в течение пяти лет.
