Бизнесмен из Индии изнасиловал школьницу на борту пассажирского самолета

25 августа 2025, 16:25

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Бизнесмен из Индии изнасиловал 15-летнюю девочку на борту пассажирского самолета из Мумбаи в Цюрих. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».