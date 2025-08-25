В Бурятии женщина дотронулась до киоска и погибла от удара током
В Бурятии местная жительница погибла от поражения электрическим током. Об этом сообщает региональный следком.
Все произошло 22 августа в селе Нижняя Иволга. Во время прогулки женщина дотронулась до киоска и скончалась на месте от электротравмы.
Как выяснилось, объект принадлежал соседке погибшей. Нанятый электрик неправильно подключил его к электросети. В какой-то момент металлические конструкции оказались под напряжением из-за неисправности проводки.
В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о назначении электротехнической экспертизы.
