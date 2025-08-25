В Дагестане местный житель избил туристку с младенцем и её мать из-за внешнего вида
Управление Следственного комитета России по республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия после инцидента с участием местного жителя и группы туристов, среди которых была россиянка с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, мужчина сделал замечание компании отдыхающих, в том числе откровенно одетой женщине с младенцем. В ходе вспыхнувшего между ними конфликта он нанес удар кулаком в лицо матери ребёнка, после чего женщина получила сотрясение мозга.
Затем неадекват набросился на мать пострадавшей, которая упала и сильно ударилась головой.
На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, туристка позирует на балконе отеля на фоне Хучинского водопада – одной из достопримечательностей региона. Такое поведение возмутило местных жителей.
Правоохранительные органы продолжают расследование дела. Мужчина задержан.
