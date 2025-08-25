В Дагестане местный житель избил туристку с младенцем и её мать из-за внешнего вида

25 августа 2025, 15:59

СК РФ возбудил дело после инцидента с избиением туристки в Дагестане

Фото: iStock/Backiris

Управление Следственного комитета России по республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия после инцидента с участием местного жителя и группы туристов, среди которых была россиянка с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.