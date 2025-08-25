В Омске автомобилист разбил молотком лобовое стекло маршрутки с пассажирами
В Омске злой водитель «Лады» разгромил молотком лобовое стекло маршрутки, в которой находились пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Маршрутка следовала из села Харламова, когда между её водителем и водителем легковушки возник конфликт из-за разногласий на дороге. Мужчина на «Ладе» заблокировал маршрутку на обочине, достал молоток и начал бить по лобовому стеклу, осколки которого посыпались прямо на людей внутри.
Очевидцы отмечают, что водитель машины был настолько раздражён, что «почти пошла пена изо рта». Испуганные пассажиры сразу вызвали полицию. Злоумышленник заявил, что маршрутка якобы притёрла его автомобиль, однако эксперты не обнаружили следов столкновения.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
