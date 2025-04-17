Бизнесмен из России пропал на Бали после выхода в океан

Фото: iStock/mikolajn
На острове Бали пропал без вести гражданин России Сергей Елисеев. 36-летний предприниматель из Калуги накануне один вышел в океан на лодке, передает Telegram-канал Mash.
Как сообщается, лодка россиянина заглохла. Утром она была обнаружена местным рыбаком и отбуксирована к берегу. Внутри нее лежали личные вещи Елисеева, в том числе два телефона, ноутбук и шорты. Друзья пропавшего сообщили, что поздним вечером по местному времени они общались с Сергеем по видеосвязи, после чего он отключился.
По словам друзей Елисеева, его лодку уносило течением, поэтому он решил вплавь добраться до берега. В настоящее время продолжаются поиски россиянина силами правоохранительных органов и волонтеров.
По неподтвержденным данным, Елисеев употреблял запрещенные вещества.
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По словам друзей Елисеева, его лодку уносило течением, поэтому он решил вплавь добраться до берега. В настоящее время продолжаются поиски россиянина силами правоохранительных органов и волонтеров.
По неподтвержденным данным, Елисеев употреблял запрещенные вещества.
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Самиров Рамиль