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Бывшего телохранителя семьи Виктории и Дэвида Бекхэмов Крейга Эйнсворта нашли мертвым в Испании, сообщило британское издание Metro.
Отмечалось, что телохранителю было 40 лет. Мужчина сотрудничал с семьей Бекхэмов с 2013 по 2015 год, когда они жили в лондонском Холланд-парке. Он охранял и других знаменитостей, в том числе Джонни Деппа, Дженнифер Лоуренс и Арнольда Шварценеггера.
Мать Крейга рассказала о его кончине в социальных сетях, незадолго до этого телохранитель пропал без вести.
Ранее король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO).
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Мать Крейга рассказала о его кончине в социальных сетях, незадолго до этого телохранитель пропал без вести.
«Крейг был найден. С величайшей печалью мир потерял Крейга. Он служил в Афганистане, и у него было посттравматическое стрессовое расстройство. Покойся с миром, Крейг», — написала мать Эйнсворта.
Ранее король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO).
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