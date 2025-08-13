Бизнесмен изнасиловал жену друга в Индии
В индийском городе Бхопал 35‑летняя женщина обвинила друга своего мужа в изнасиловании, пишет The Times of India.
По её словам, мужчина без предупреждения зашёл к ней домой, когда она была одна, напал и совершил в отношении неё насильственные действия. Чтобы удержать её от рассказа о случившемся, злоумышленник угрожал расправой. После возвращения мужа потерпевшая сразу рассказала ему о нападении, и они вместе обратились в полицию.
Подозреваемого задержали — он является владельцем точки питания в Бхопале. По сведениям потерпевшей, мужчина иногда заходил к ней в гости, когда её муж был дома, однако при этом не делал ей явных намёков.
Ранее в Индии также был широко освещён случай, когда сосед снял на видео изнасилование 14‑летней девочки и разместил запись в сети.
