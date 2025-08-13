Бутерброд-убийца лишил жизни двух человек в Европе
В Италии двое человек погибли и более десяти были госпитализированы после отравления панини с колбасой и репой, заражённых ботулиническим токсином, сообщает The Telegraph.
По данным властей, продукты были куплены в фудтраке в Диаманте на юге страны; первые симптомы появились через 24–48 часов. Погибли 52‑летний художник Луиджи Ди Сарно и 45‑летняя Тамара Д’Акунто, ещё 14 человек, в том числе двое подростков, госпитализированы. Президент Итальянского общества гигиены труда Энрико Ди Роза предупредил, что «токсический ботулизм очень опасен: даже маленькое количество токсина может привести к серьёзным последствиям».
По факту отравления начато расследование: изъята продукция фудтрака, опрошены девять человек, включая владельца фургона и трёх сотрудников фирмы‑производителя сэндвичей. Под следствием также несколько медиков, которых подозревают в несвоевременной диагностике — сестра Ди Сарно заявила, что его отправили домой, хотя ему было плохо, и вскоре он умер.
