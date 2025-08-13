Бутерброд-убийца лишил жизни двух человек в Европе

13 августа 2025, 17:36

The Telegraph: Бутерброд с колбасой убил ботулизмом двух человек в Италии

Фото: istockphoto/Uran Torpedonoscev

В Италии двое человек погибли и более десяти были госпитализированы после отравления панини с колбасой и репой, заражённых ботулиническим токсином, сообщает The Telegraph.