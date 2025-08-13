В Новороссийске у бизнесмена изъяли 5 тонн нелегального домашнего вина
В Новороссийске у 51-летнего бизнесмена изъяли пять тонн нелегального вина, которое он сделал сам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
В результате проверки было установлено, что местный предприниматель занимался производством и реализацией вина без необходимых документов. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили и изъяли у бизнесмена более пяти тонн алкогольной продукции, произведенной в домашних условиях.
Изъятый алкоголь помещен на хранение в специализированный склад. Полицейские усмотрели в действиях предпринимателя признаки преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 2 статьи 171.3 УК РФ. По факту произошедшего проводится проверка.
Читайте также: