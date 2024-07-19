Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

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Пассажирка самолета обвинила главу компании Vulcan Green Steel в домогательствах во время полета. Об этом она написала в публикации в социальной сети X, на которую обратило внимание издание The Economic Times.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Калькутты в Абу-Даби. По словам женщины, сначала 65-летний Динеш Кумар Сараоги, с которым она летела на соседних креслах, завязал с ней обычную беседу, после чего поинтересовался ее хобби. Когда она поделилась, что любит смотреть фильмы, Сараоги достал смартфон и включил ей порно, а потом попытался ее потрогать.
Пострадавшая сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа. Уточняется, что стюарды сразу же пересадили ее на другое место. В этом время извращенец продолжал спрашивать у экипажа местонахождением женщины.
Автор публикации добавила, что бортпроводники и полицейские проводили ее до следующего выхода на посадку, однако подать жалобу она не успела.
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Пострадавшая сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа. Уточняется, что стюарды сразу же пересадили ее на другое место. В этом время извращенец продолжал спрашивать у экипажа местонахождением женщины.
Автор публикации добавила, что бортпроводники и полицейские проводили ее до следующего выхода на посадку, однако подать жалобу она не успела.
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Екатерина Коршунова