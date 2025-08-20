Бизнесмен признан виновным в изнасиловании подростка на борту самолёта, летевшего в Цюрих

20 августа 2025, 15:26

Фото: iStock/daboost

Швейцарский суд вынес обвинительный приговор бизнесмену, пытавшемуся изнасиловать 15-летнюю девушку во время полёта из Мумбаи в Цюрих. Как сообщает Daily Mail, преступление было совершено, когда школьница спала под одеялом, а мужчина воспользовался её беспомощным состоянием.