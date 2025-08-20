Бизнесмен признан виновным в изнасиловании подростка на борту самолёта, летевшего в Цюрих
Швейцарский суд вынес обвинительный приговор бизнесмену, пытавшемуся изнасиловать 15-летнюю девушку во время полёта из Мумбаи в Цюрих. Как сообщает Daily Mail, преступление было совершено, когда школьница спала под одеялом, а мужчина воспользовался её беспомощным состоянием.
Следствие установило, что обвиняемый, сидевший рядом с жертвой, начал прикасаться к её интимным зонам, когда та находилась в состоянии шока и не могла оказать сопротивление. После посадки лайнера в аэропорту Цюриха бизнесмен был немедленно задержан. В суде он полностью признал вину, подтвердив осведомлённость о возрасте потерпевшей и отсутствии её согласия.
Дело стало одним из первых, рассмотренных по новой редакции швейцарского Уголовного кодекса (вступила в силу в 2024 году), где изнасилование трактуется по принципу «нет — значит нет». Это означает, что преступление признаётся даже при отсутствии физического сопротивления, если жертва явно не давала согласия или находилась в шоковом состоянии.
Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании и сексуальных действиях с несовершеннолетней, назначив условное наказание в виде 1,5 лет тюрьмы. Прокурор охарактеризовал приговор как непропорционально мягкий. Дополнительными мерами стали запрет на въезд в Швейцарию в течение 5 лет и пожизненный запрет на работу с несовершеннолетними.
