Росгвардеец жестко избил человека под видеокамерами в Ростове-на-Дону — кадры

20 августа 2025, 14:40

Baza: росгвардеец жестко избил человека под видеокамерами в Ростове-на-Дону

Фото: istockphoto/blinow61

В Сети появилось видео с камер наблюдения у клуба «Б29» в Ростове‑на‑Дону, где, по словам очевидцев, сотрудники Росгвардии, вызванные для урегулирования конфликта, жестко избили одного из мужчин, в том числе применив дубинки. Кадры опубликовал Telegram‑канал Baza.