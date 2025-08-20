Росгвардеец жестко избил человека под видеокамерами в Ростове-на-Дону — кадры
В Сети появилось видео с камер наблюдения у клуба «Б29» в Ростове‑на‑Дону, где, по словам очевидцев, сотрудники Росгвардии, вызванные для урегулирования конфликта, жестко избили одного из мужчин, в том числе применив дубинки. Кадры опубликовал Telegram‑канал Baza.
По предварительным данным, инцидент на улице Береговой произошёл 17 августа. В ходе разбирательства полуобнажённый мужчина пытался настоять на своей позиции и приблизился к правоохранителю, на что один из росгвардейцев отреагировал агрессивно: распылил в лицо содержимое аэрозольного баллончика и затем применил физическую силу.
Задержанного повалили на землю, где несколько сотрудников продолжили наносить удары, несмотря на то что всё происходило под камерами наблюдения.
По факту появления видеозаписи Ростовский следственный комитет инициировал доследственную проверку. Все обстоятельства устанавливаются; решение будет принято по её результатам в рамках действующего законодательства.
