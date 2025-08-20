Дети перепутали таблетки со сладостями в Оренбургской области и отравились
Жительница Новоорского района Оренбургской области вечером заметила, что её пятилетняя дочь и пятилетний сын ведут себя необычно вяло и апатично, пишет KP.RU.
Как выяснилось позже, пока дети днём играли неподалёку от дома, они нашли на земле блистер с непонятными таблетками и, приняв их за сладости, каждый принял по одной.
Мать оперативно обратила внимание на тревожные симптомы и вызвала скорую — медики вовремя оказали помощь, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они идут на поправку. По факту происшествия районный ОМВД проводит доследственную проверку: полицейские устанавливают, как лекарство оказалось в общественном месте, кому принадлежало и что это было за средство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Службы ещё раз напоминают родителям о необходимости контроля за детьми и соблюдения элементарных мер предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты.
