Дети перепутали таблетки со сладостями в Оренбургской области и отравились

20 августа 2025, 15:08

Двух пятилетних детей спасли после отравления таблетками в Оренбургской области

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жительница Новоорского района Оренбургской области вечером заметила, что её пятилетняя дочь и пятилетний сын ведут себя необычно вяло и апатично, пишет KP.RU.