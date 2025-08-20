Неизвестный испортил картину в музее Екатеринбурга, дорисовав глаза персонажам
Картина Германа Метелёва «Театр» из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств была повреждена неизвестным посетителем. Как сообщает портал E1.RU, вандал фломастером или ручкой дорисовал глаза музыкантам, изображённым на полотне 1969 года.
По информации издания, инцидент произошёл во время рабочего времени музея. В отличие от недавнего случая в «Ельцин Центре», где картину повредил охранник, на этот раз нарушителем оказался посетитель. Полотно уже огородили, и специалисты приступили к его реставрации.
В пресс-службе музея ИЗО пообещали предоставить официальный комментарий позднее. Картина «Театр» написана в 1969 году маслом на холсте и является часть постоянной экспозиции музея.
Читайте также: