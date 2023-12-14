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Бизнесмена арестовали за взятку мэру Троицка в виде беговой дорожки

В Челябинске арестовали бизнесмена, который подарил беговую дорожку мэру Троицка
14 декабря 2023, 17:45
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Челябинске арестовали владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, который подарил мэру Троицка Александру Виноградову беговую дорожку. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что подаренный тренажёр стоимостью 126 тысяч рублей был взяткой, за которую Виноградов получил от мэра покровительство магазина и быстрое оформление документов, необходимых для строительства здания.

Бизнесмен будет находится под стражей до 13 февраля.


Уточняется, что до этого инцидента Виноградов не был судим. В настоящее время проводится проверка на причастность фигуранта к совершению других преступлений.

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В Москве с высоты 20 этажа оконная рама упала на женщину с ребенком
14 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/DarthArt

На западе Москвы оконная рама рухнула прямо на голову женщины с ребенком с высоты 20 этажа. Об этом сообщает столичный главк СК России.
Уточняется, что инцидент произошел 30 ноября. Уточняется, что оконная рама рухнула на голову матери с ребенком с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина. Малыш находился в коляске.

«Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют причины ЧП и устанавливают обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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#чп
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«Подкинули труп»: в Тюмени на входе в поликлинику нашил тело молодого мужчины
В Тюмени на входе в поликлинику нашли мертвого молодого мужчину
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / FlyMint Agency

В Тюмени 13 декабря мужчина умер на входе в поликлинику. Об этом сообщает 72.RU.

Как рассказал свидетель, к больнице труп якобы подкинули, после чего медики вызвали сотрудников полиции. На входе поставили ширму, чтобы не пугать посетителей медучреждения. 

Также существует версия, что мужчина скончался в момент, когда двое товарищей несли его к больнице. Есть информация о том, что мужчины употребляли какие-то запрещенные вещества и он скончался когда его начали заносить в поликлинику.

Факт гибели мужчины подтвердили и в региональном следственном комитете. Проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#медики
#медучреждения
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«Открыл дверь и резко ударил»: Пенсионер, убивший медбрата, частично признал вину
В Екатеринбурге начали судить пенсионера-рецидивиста, убившего медбрата
14 декабря 2023, 14:45

Фото: istock / zoka74

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Березовский, обвиняемого в убийстве медбрата. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что преступление произошло вечером 25 апреля 2023 года на лестничной клетке дома на улице Гагарина в городе Березовский. 66-летний Геннадий Казаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил ножом в грудь 28-летнего медбрата выездной фельдшерской бригады скорой медпомощи Степана Шабурова. Молодой человек скончался уже в больнице.

Коллеги погибшего рассказали, что пенсионеру не понравилось, что бригада слишком громко стучала в дверь.

Вину Казаков признал частично. На вопрос судьи о том, ударил ли он медбрата ножом, он ответил «не отрицаю». Но мужчина заявил, что отрицает факт того, что сделал это из хулиганских побуждений.

Отмечается, из своих 66 лет 15 Казаков провел за решеткой. Он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и несколько краж.

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#суд
#преступление
#человек
#дома
#убийство
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СК РФ потребовал лишить гражданства России семерых осуждённых
СК потребовал от МВД лишить гражданства России семерых осуждённых
14 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет обратился к МВД в требованием лишить гражданства РФ семи человек, которые были осуждены за преступления, среди которых изнасилование, оправдание терроризма и уклонение от военной службы. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Днём ранее главк МВД по Москве сообщал, что впервые двое осуждённых за распространение наркотиков были лишены приобретённого российского гражданства. 

По словам Ивановой, указанные семь человек ранее получили гражданство РФ, а затем совершили преступления, в том числе уклонялись от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом наркотических веществ, публично оправдывали терроризм, совершали насильственные действия сексуального характера. 

В связи с этим в МВД поступило требование о лишении этих лиц гражданства. 

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#следственный комитет
#мвд
#гражданство
#преступление
#россия
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Суд на Украине продлил арест мужчине, пытавшемуся угнать российский военный самолёт
Суд на Украине продлил арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолёт ВКС РФ
14 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд на Украине вновь продлил арест бывшего военного ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский военный самолёт. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в конце апреля этого года Червинского задержали по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С этого момента суд несколько раз продлевал срок ареста. 

Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля. 

20 апреля Служба безопасности Украины заявляла, что ВС РФ осуществили ракетный удар по аэродрому Канатова в связи с неудачной попыткой угона российского военного самолёта, которую пытались совершить самовольно действовавшие военные. 

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#суд
#украина
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#военные
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#самолет
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Посетитель «Ростикса» впал в кому и умер, после того, как охранник толкнул его с лестницы
В Петербурге охранник «Ростикса» грубо толкнул гостя, а тот через два дня умер
14 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Soumen Hazra

В Сант-Петербурге охранник сети кафе «Ростиксе» толкнул посетителя с лестницы — мужчина ударился головой, впал в кому и скончался спустя два дня.
Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел 10 декабря в заведении на Лиговском проспекте. Посетитель ресторана вел себя не очень адекватно, охранник решил выставить его за дверь. Он потащил его к выходу, но мужчина не хотел уходить и встал. Тогда сотрудник охраны подтолкнул его.

Постель упал на голову, впал в кому и через 2 дня скончался в больнице. 

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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#инцидент
#мужчина
#рф
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Двухлетнего ребенка насмерть придавило рухнувшим телевизором
Mash на Мойке: В Ленобласти телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку
14 декабря 2023, 09:56

Фото: istock / eranicle

В Приозерске (Ленинградская область) телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. 

Трагедия произошла в квартире на улице Калинина. Малышка играла со своим трехлетним братом. В процессе они задели тяжелый телевизор, который придавил ребенка. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть. 

Сообщается, что семья полная и благополучная. Матери деток всего 23 года. 

Ранее сообщалось, что трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. У ребенка обнаружили  редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
#трагедия
#смерть
#семья
#медики
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Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович
14 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / jorgeantonio

Утром 14 декабря в Москве умер один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Эту печальную новость сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев в телеграм-канале.

Шендеровичу рано утром вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть. 

В свое время Абрам Мовшевич отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В 1960 году он выпустил несколько книг, среди которых «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
#помощь
#смерть
#телевидение
#ссср
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Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу
На Сахалине военного приговорили к 13 годам колонии за дезертирство и кражу
14 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / gorodenkoff

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

По информации следствия, фигурант уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года. В октябре 2023 году мужчина покинул территорию воинской части в Южно-Сахалинске и трудоустроился в Ногликском районе на севере Сахалина. Но, в начале осени он решил заменить паспорт. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Отмечается, что за дезертирство он был приговорен к 12 годам, но в сентябре он также был осужден за кражу. Поэтому окончательным наказанием стал срок лишения свободы на срок 13 лет.

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#суд
#паспорт
#мужчина
#сотрудники
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