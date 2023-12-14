Бизнесмена арестовали за взятку мэру Троицка в виде беговой дорожки

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В Челябинске арестовали владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, который подарил мэру Троицка Александру Виноградову беговую дорожку. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что подаренный тренажёр стоимостью 126 тысяч рублей был взяткой, за которую Виноградов получил от мэра покровительство магазина и быстрое оформление документов, необходимых для строительства здания.
Бизнесмен будет находится под стражей до 13 февраля.
Уточняется, что до этого инцидента Виноградов не был судим. В настоящее время проводится проверка на причастность фигуранта к совершению других преступлений.
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Анастасия Чинкова