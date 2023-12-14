СК РФ потребовал лишить гражданства России семерых осуждённых

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Следственный комитет обратился к МВД в требованием лишить гражданства РФ семи человек, которые были осуждены за преступления, среди которых изнасилование, оправдание терроризма и уклонение от военной службы. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Днём ранее главк МВД по Москве сообщал, что впервые двое осуждённых за распространение наркотиков были лишены приобретённого российского гражданства.
По словам Ивановой, указанные семь человек ранее получили гражданство РФ, а затем совершили преступления, в том числе уклонялись от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом наркотических веществ, публично оправдывали терроризм, совершали насильственные действия сексуального характера.
В связи с этим в МВД поступило требование о лишении этих лиц гражданства.
Читайте также:
В Москве впервые лишили приезжих гражданства РФ за совершение преступления
Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению
РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек
По словам Ивановой, указанные семь человек ранее получили гражданство РФ, а затем совершили преступления, в том числе уклонялись от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом наркотических веществ, публично оправдывали терроризм, совершали насильственные действия сексуального характера.
Читайте также:
В Москве впервые лишили приезжих гражданства РФ за совершение преступления
Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению
РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек
Анастасия Чинкова