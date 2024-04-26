Бизнесмена и миллионера Симутова обвиняют в изнасиловании на Бали

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Российский предприниматель и миллионер, владелец сети кальянных в Санкт-Петербурге Антон Симутов, который постоянно живёт на Бали, обвиняется в изнасиловании. Заявление написала гостья его виллы, которая утверждает, что бизнесмен ещё и избил её.
Пострадавшая утверждает, что местная полиция пытается замять дело, передаёт RT. По словам девушки, ей уже трижды приходилось подавать заявление, так как полицейские то находили там опечатки, то «забывали» вписать свидетелей. Известно, что Симутов называл себя «королём острова» и устраивал у себя на вилле бурные вечеринки, которые иногда заканчивались потасовками. Нашлись и другие пострадавшие: кому-то бизнесмен сломал телефон, кого-то угостил тумаками.
Знакомые Антона объясняют, что к нему в дом все приходили добровольно, желая повеселиться. Симутов мог подшутить над гостями, но до агрессии дело не доходило. Его друзья считают обвинения в изнасиловании подставой, продиктованной желанием «срубить» денег. На остров уже вылетели адвокаты питерского предпринимателя.
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