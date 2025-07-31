Бизнесмена осудили за изготовление смертельного студня в российском регионе
К трем годам колонии общего режима с компенсацией морального вреда в размере четырех миллионов рублей приговорили бизнесмена за производство смертельного студня с нитритами в Ивановской области.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру. Осужденных признали виновными по статье о сбыте небезопасной для здоровья человека продукции, повлекшей смерть потребителя.
Суд установил, что у бизнесмена на производстве в должности бригадира работал человек, не имеющий соответствующих компетенций и подготовки. В результате производилась некачественная продукция. Несмотря на это, студень отправили на продажу.
После употребления продукции в пищу, два человека скончались от отравления в Архангельской области, а еще 15 человек получили отравления различной степени тяжести.
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