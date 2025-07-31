Бизнесмена осудили за изготовление смертельного студня в российском регионе

31 июля 2025, 22:29

Бизнесмена осудили за изготовление смертельного студня в Ивановской области

Фото: istockphoto/minadezhda

К трем годам колонии общего режима с компенсацией морального вреда в размере четырех миллионов рублей приговорили бизнесмена за производство смертельного студня с нитритами в Ивановской области.