Мужчина посчитал свою соседку ведьмой и сжег ее на костре на Филиппинах
Мужчина решил, что его соседка ведьма и сжег ее на костре на Филиппинах. Как пишет портал MsNews, жертвой 37-летнего злоумышленника оказалась 75-летняя женщина.
Трагедия произошла 26 июля, когда убийца напал на несчастную. Он посчитал, что та использовала против него «черную магию», поэтому и совершил преступление, сказано в статье. Сначала агрессор избил пожилую даму стеблем кокосовой пальмы, а когда она потеряла сознание — поджег, обложив сухими листьями.
Паран добровольно сдался полицейским, во всем сознавшись. По информации правоохранителей, у него могут быть психические проблемы. Мужчина является бывшим наркоманом, страдал депрессией, а недавно пережил развод. Сейчас он под стражей, ведется следствие.
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