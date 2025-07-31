Мужчина посчитал свою соседку ведьмой и сжег ее на костре на Филиппинах

31 июля 2025, 21:26

Фото: istockphoto/grafoto

Мужчина решил, что его соседка ведьма и сжег ее на костре на Филиппинах. Как пишет портал MsNews, жертвой 37-летнего злоумышленника оказалась 75-летняя женщина.