Женщина лечила свою дочь в Англии от рака нетрадиционным способом
Мать-антипрививочница посоветовала своей дочери лечиться от рака, вливая в попу кофе. Как пишут Telegram-каналы, 23-летняя Палома Шемирани скончалась.
Страшный диагноз настиг пациентку в прошлом году, но медики ее обнадежили, что шансы выжить равны 80%, если Палома начнет курс химиотерапии. Британка могла согласиться, но ее мать Кейт Шемирани отговорила родственницу, выступая против современной медицины.
Что примечательно, в 2012 году медики спасли Кейт от рака груди, удалив опухоль. При этом она заявила, что это заслуга некой терапии Герсона, а не медиков. Терапия Герсона рекомендует раковым больным кофейные клизмы и строгую вегетарианскую диету. В результате Палома отказалась от традиционных методов лечения. Парень умершей и ее братья винят Кейт в произошедшем.
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