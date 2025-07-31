Женщина лечила свою дочь в Англии от рака нетрадиционным способом

31 июля 2025, 20:57

Женщина посоветовала своей дочери вливать в попу кофе от рака в Англии

Фото: istockphoto/Chalabala

Мать-антипрививочница посоветовала своей дочери лечиться от рака, вливая в попу кофе. Как пишут Telegram-каналы, 23-летняя Палома Шемирани скончалась.