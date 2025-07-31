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Женщина лечила свою дочь в Англии от рака нетрадиционным способом

Женщина посоветовала своей дочери вливать в попу кофе от рака в Англии
Фото: istockphoto/Chalabala

Мать-антипрививочница посоветовала своей дочери лечиться от рака, вливая в попу кофе. Как пишут Telegram-каналы, 23-летняя Палома Шемирани скончалась.



Страшный диагноз настиг пациентку в прошлом году, но медики ее обнадежили, что шансы выжить равны 80%, если Палома начнет курс химиотерапии. Британка могла согласиться, но ее мать Кейт Шемирани отговорила родственницу, выступая против современной медицины.

Что примечательно, в 2012 году медики спасли Кейт от рака груди, удалив опухоль. При этом она заявила, что это заслуга некой терапии Герсона, а не медиков. Терапия Герсона рекомендует раковым больным кофейные клизмы и строгую вегетарианскую диету. В результате Палома отказалась от традиционных методов лечения. Парень умершей и ее братья винят Кейт в произошедшем.

Никита Кротов

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