Бизнесмена Трабера отправили в СИЗО по делу об убийстве депутата Петрова
В рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Александра Петрова одним из подозреваемых проходит бизнесмен Илья Трабер. Суд принял решение отправить его в СИЗО сроком на два месяца, передает Телеграм-канал Mash.
Ранее по этому же уголовному делу арестовали профессионального российского боксёра Алисултана Надирбегов. За время выступлений он сумел добиться серьёзных достижений: стал двукратным чемпионом России, завоевал титул чемпиона СНГ и Славянских стран, получил звание интерконтинентального чемпиона Asia‑Pacific по версии WBO, а также участвовал в бою за звание чемпиона мира в супер‑полусреднем весе.
Трагедия, которая легла в основу уголовного преследования, произошла 24 октября 2020 года. Александра Петрова застрелили из снайперской винтовки, когда он выходил из бани на территории своего участка в посёлке Великое.
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