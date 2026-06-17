Бизнесмена Трабера отправили в СИЗО по делу об убийстве депутата Петрова

17 июня 2026, 23:52

Фото: istockphoto/Rawf8

В рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Александра Петрова одним из подозреваемых проходит бизнесмен Илья Трабер. Суд принял решение отправить его в СИЗО сроком на два месяца, передает Телеграм-канал Mash.