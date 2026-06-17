Крушение самолета в Подмосковье: раскрыли возможную причину

17 июня 2026, 22:00

ТАСС: крушение самолета в Подмосковье могло произойти из-за ошибки пилотирования

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin-42. По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка управления.