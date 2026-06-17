Крушение самолета в Подмосковье: раскрыли возможную причину
В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin-42. По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка управления.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, трагедия произошла 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе. В ходе захода на посадку воздушное судно неожиданно изменило траекторию в конце взлетно-посадочной полосы и резко ушло в пике.
На момент падения на борту находились два человека — пилот и пассажир. Оба погибли.
Отмечается, что после столкновения с землей у самолета воспламенился двигатель. Огонь полностью уничтожил воздушное судно. Обстоятельства происшествия выясняются.
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