Наркодилера задержали с килограммами кокаина в розах

17 июня 2026, 21:29

Прокуратура: московские полицейские нашли кокаин в стеблях цветов розы

Фото: istockphoto/happy_lark

В Москве перед судом предстанут двое фигурантов уголовного дела о попытке крупного сбыта наркотиков. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре.