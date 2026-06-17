Наркодилера задержали с килограммами кокаина в розах
В Москве перед судом предстанут двое фигурантов уголовного дела о попытке крупного сбыта наркотиков. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре.
По версии следствия, мужчины действовали в составе организованной группы. Они подготовили для реализации через закладки более 3,4 килограмма кокаина. Один из соучастников оборудовал под склад собственную квартиру, где фасовал вещество. Чтобы скрыть следы, он помещал пластиковые контейнеры с наркотиком внутрь стеблей роз.
Подсудимых задержали оперативники непосредственно после того, как передал сверток с кокаином своему знакомому. В ходе мероприятий обоих злоумышленников — и сбытчика, и покупателя — взяли под стражу.
При обысках правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше пяти килограммов кокаина. В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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