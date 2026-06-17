Рейс Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия и пропал с радаров
Авиалайнер авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Сочи — Архангельск, подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По информации издания, Boeing 737‑800 с бортовым номером 5N164 передал сигнал 7700, когда воздушное судно находилось в небе над Чёрным морем. Этот код указывает на возникновение чрезвычайной или аварийной ситуации.
На борту самолёта, по предварительным данным, находятся 189 человек. В настоящий момент достоверной информации о причинах происшествия и текущем положении лайнера нет.
Ранее пассажирский самолёт, следовавший из Новосибирска в Братск, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за неблагоприятных погодных условий.
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