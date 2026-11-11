Бизнесмену из Екатеринбурга грозит 25 лет за убийство двух 13-летних девочек

11 ноября 2026, 18:22

Фото: Istock/Akintevs

В Екатеринбурге гособвинитель запросил 25 лет колонии строгого режима для бизнесмена, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.