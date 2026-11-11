Бизнесмену из Екатеринбурга грозит 25 лет за убийство двух 13-летних девочек
В Екатеринбурге гособвинитель запросил 25 лет колонии строгого режима для бизнесмена, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
В ночь с 16 на 17 октября 1994 года предприниматель 1976 года рождения и его дядя находились в квартире с одной из девочек.
Они изнасиловали её, а затем убили, испугавшись, что она расскажет о случившемся. Мужчины знали, что подруга убитой видела, как та уехала с ними, и решили избавиться и от свидетельницы. Преступники заманили её в ту же квартиру с помощью знакомого, изнасиловали и убили.
Затем убийцы вывезли тела обеих школьниц в лес на северном берегу Чусовского озера, сожгли тела и скрылись. Бизнесмена обвиняют по пп. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР и п. 4 ст. 117 УК РСФСР. Уголовное дело в отношении его дяди выделили в отдельное производство.
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