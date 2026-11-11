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Жалящий планктон атакует российских туристов на Пхукете

Фото: Istock/Ildar Abulkhanov

Жалящий планктон атакует российских туристов на Пхукете. Как сообщает Telegram-канал SHOT, после купания отдыхающие жалуются на боль, будто кожу обожгла крапива.



По словам туристов, крошечные морские обитатели размером всего несколько миллиметров практически незаметны в воде. При контакте с кожей они вызывают резкую боль и жжение. Предположительно, речь может идти о мелких медузах или родственных им организмах.

Ещё в октябре местные власти предупреждали об увеличении количества медуз у берегов Пхукета. На пляжах установили предупреждающие таблички, а спасателям выдали средства первой помощи. Некоторые виды медуз в тайских водах могут вызывать не только болезненные ожоги, но и сильные аллергические реакции.

Ольга Щелокова

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