В Москве отец обвинил 13-летнюю дочь в «совращении» его друга-педофила
В Москве 13-летняя девочка подверглась насилию со стороны приятеля её отца. Об этом сообщает MK.RU.
После развода школьница осталась жить с 40-летним отцом и его сожительницей. Родитель обещал ребёнку «сладкую жизнь» — собирался лояльно относиться к учёбе и задаривать подарками, однако реальность оказалась гораздо печальнее.
Подробностями своего нового быта девочка поделилась с младшей сестрой, которая осталась жить с мамой. Она рассказала, что пару раз оставалась дома наедине с другом своего отца, который совершал с ней «всякие непотребства».
Узнав от ребёнка «красочные» подробности жизни дочери, её мать обратилась в полицию. На горе-родителя завели уголовное дело. Сама девочка впала в депрессию. Отец несовершеннолетней, узнав о произошедшем, стал защищать приятеля: он назвал дочь «дрянью» и обвинил её в совращении друга.
Читайте также: