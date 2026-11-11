«Красота убила»: Россиянка умерла прямо на кушетке во время липосакции

11 ноября 2026, 17:45

В Рязани пациентка умерла во время липосакции у специалиста без лицензии

Фото: Istock/Lacheev

В Рязани 41-летняя женщина умерла во время липосакции, которую проводила специалист без лицензии и медицинского образования. Об этом информирует РЕН ТВ.