«Красота убила»: Россиянка умерла прямо на кушетке во время липосакции
В Рязани 41-летняя женщина умерла во время липосакции, которую проводила специалист без лицензии и медицинского образования. Об этом информирует РЕН ТВ.
28-летняя Аксана Г. с июля принимала клиентов в арендованном кабинете торгового центра на Московском шоссе. Там она проводила пластические процедуры, не имея высшего медицинского образования и необходимой лицензии.
На липосакцию к ней пришла 41-летняя женщина. После процедуры пациентка скончалась прямо в кабинете. Правоохранители незамедлительно задержали хирурга. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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