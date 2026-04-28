Отец и мать избили и изнасиловали младенца в мотеле
В США родителей арестовали по делу об изнасиловании 11-месячного сына. Об этом информирует WTRF.
На скамье подсудимых оказались 38-летние Джамили Хант и Джейсон Сантос. Злоумышленников задержали после того, как полиция обнаружила их в мотеле вместе с ребенком.
Новорожденный был без сознания, его срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у младенца черепно-мозговые травмы, внутреннее кровотечение и переломы. Некоторые повреждения были свежими, другие уже начали заживать.
Также медики выявили признаки сексуального насилия. Несмотря на многочисленные травмы, ребенок выжил и сейчас проходит реабилитацию. Его передали под опеку.
После задержания пара начала давать показания, но позже выяснилось, что их слова противоречат медицинским заключениям. Джамили Хант и Джейсон Сантос признали виновными, в том числе за создание угрозы жизни ребенка. Им предстоит суд.
Читайте также: