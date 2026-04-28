Кобра заползла в штаны туристу и укусила его за ногу во время шоу в отеле Египта
Турист из Германии умер из-за укуса кобры во время шоу в отеле Египта. Об этом сообщает газета The Sun.
Трагедия случилась в начале апреля. Известно, что 57-летний гражданин Германии прибыл в Хургаду вместе с родственниками. В отеле проходило шоу с участием нескольких кобр, которых по традиции поместили на шеи двум участникам представления.
Ведущий не смог предотвратить инцидент: одна из змей заползла в штаны немецкого туриста и укусила его. Сразу после этого у пострадавшего появились симптомы отравления змеиным ядом. Ему оказали первую помощь на месте, а затем доставили в реанимацию, однако в больнице он скончался.
