Бледными поганками отравилась семья с ребёнком из Татарстана
Бледными поганками отравилась семья с ребёнком из Татарстана. Об этом пишет Baza.
Семья — мать, отец и ребёнок — отправилась в лес за грибами. Они собирали маслята и сыроежки, не подозревая, что среди них оказалась бледная поганка. После ужина всем стало плохо. Уточняется, что пострадавших срочно доставили в больницу.
В настоящее время врачи республики борются за жизнь этой семьи. Мать остаётся в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии. Дочь находится в реанимации ДРКБ, её состояние также оценивается как тяжёлое. Отцу удалось добиться стабилизации, и его перевели из реанимации в отделение.
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