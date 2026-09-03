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Мужчина смог выжить после нападения медведя в Бурятии

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Мужчина смог выжить после нападения медведя в Бурятии. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.



В Хакусах, что в Северо-Байкальском районе, произошел несчастный случай. Местный житель подвергся нападению хищника и получил ранения ног, но сумел отбиться. Пострадавшего оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

Спасатели напомнили, что в районах, где встречаются дикие животные, необходимо строго соблюдать меры предосторожности и в случае опасности обращаться за помощью в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли тела двух женщин — на них заметили следы нападения медведя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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