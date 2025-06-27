Блендер взорвался в руках беременной девушки на Ставрополье
Блендер взорвался в руках беременной 23-летней девушки на Ставрополье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в городе Георгиевск. Устройство нельзя было мыть под краном из-за зарядного блока на корпусе, поэтому девушка всегда обливала его горячей водой, а затем обтирала. Однако в этот раз при попадании кипятка блендер взорвался и обжег все тело Алисе, которая находится на восьмом месяце беременности.
Пострадавшей диагностировали ожоги II степени. На весь день из-за тонуса живота девушка перестала чувствовать движения ребенка. Позже выяснилось, что с ним все в порядке.
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