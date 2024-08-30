Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера. Блиновская отметила, что в этот период она занималась ребенком, психологией и саморазвитием.
По части отмывания денег «королева марафонов» вину не признаёт.
Согласно информации следствия, блогер при пособничестве своего супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей.
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По части отмывания денег «королева марафонов» вину не признаёт.
Согласно информации следствия, блогер при пособничестве своего супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова